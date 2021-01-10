Tekirdağ'da kaçak define kazısı yapan 7 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da kaçak define kazısı yapan 7 kişi yakalandı

10.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:35
Tekirdağ'da kaçak define kazısı yapan 7 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde arazide iş makinesi ile kaçak kazı yaparak define arayan 7 kişi polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde arazide iş makinesi ile kaçak kazı yaparak define arayan 7 kişi polis tarafından yakalandı.Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Tekirdağ karayolu üzerindeki bir arazide kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri,  yaklaşık 3 metre derinliğinde kazılmış çukur buldu. Araştırmayı derinleştiren polis,  bir iş makinesinin kamyona yüklenip götürüldüğünü fark etti.

Kamyona yüklenen iş makinesini bulan polis, kazı yaptıklarını belirlediği  M.K., T.B., M.Ş., Y.D., S.B., E.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Kazıda kullanılan bir iş makinesi, kamyon ve bir otomobile el konuldu.  Şüpheliler, verdikleri ifadede birlikte gözaltına alındıkları M.A.'nın kazı  için  izin aldıklarını ve bölgede yüklü miktarda altın bulunduğunu söylediğini anlattığı öğrenildi.


- Hayrabolutekirdağ
Tekirdağ'da kaçak define kazısı yapan 7 kişi yakalandı
Tekirdağ'da kaçak define kazısı yapan 7 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna KARABEY

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