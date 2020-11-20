Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 2 yaralı
20.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:44
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yüksel Meral idaresinde, bir hafriyat firmasında çalışan işçileri taşıyan 39 SH 773 plakalı minibüs, Marmaracık Mahallesi Edirne yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Sayim Bozkurt ve Mehmet Kaplan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel