Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

18.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:18
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

idaresindeki 59 TG 082 plakalı otomobille karşı yönden gelen Murat Altınmeşe'ın kullandığı PP 9651 BK plakalı otomobil Çorlu-Ergene çevre yolunda çarpıştı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerden Ahmet Güngör hayatını kaybetti. Diğer sürücü Murat Altınmeşe ile yanındaki Şadiye Altınmeşe'nin tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA
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