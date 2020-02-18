Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Güngör idaresindeki 59 TG 082 plakalı otomobille karşı yönden gelen Murat Altınmeşe'ın kullandığı PP 9651 BK plakalı otomobil Çorlu-Ergene çevre yolunda çarpıştı.
Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerden Ahmet Güngör hayatını kaybetti. Diğer sürücü Murat Altınmeşe ile yanındaki Şadiye Altınmeşe'nin tedavileri sürüyor.