Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Vakıflar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çorlu'dan Edirne yönüne giden Hasan Çavuş yönetimindeki 06 GB 8362 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkış yapan Emel Posta yönetimindeki 34 JU 5898 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Çavuş'un aracı takla atarak refüjde ters döndü. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Tekirdağ
Kaza, Vakıflar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çorlu'dan Edirne yönüne giden Hasan Çavuş yönetimindeki 06 GB 8362 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkış yapan Emel Posta yönetimindeki 34 JU 5898 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Çavuş'un aracı takla atarak refüjde ters döndü. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Tekirdağ
Kaynak: DHA
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