Tekirdağ'da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza
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Tekirdağ'da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza

Tekirdağ'da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde içkili mekanda korona virüs kurallarını ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde içkili mekanda korona virüs kurallarını ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza kesildi. İçeride yapılan denetimlerde 3 şahıstan uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Cemaliye Mahallesinde bulunan içkili restaurantın açık ve faaliyette olduğu tespit edilmesi üzerine içeride denetim yapıldı. Denetim ve aramalarda, içeride bulunan işyeri sahibi dahil 26 şahsa korona virüs ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplamda 82 bin TL ceza kesilerek, işyerinin faaliyetine son verildi. Yine işyeri içerisinde 1 aranan şahıs yakalanırken, yapılan uygulamalarda ise 3 şahıstan toplam 23 adet ekstasy hap ile 28 fişek bonzai ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza
Tekirdağ'da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza
Tekirdağ'da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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