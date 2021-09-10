Tekirdağ'da "Gönül Elçileri" ziyaretlerini sürdürüyor
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Tekirdağ'da "Gönül Elçileri" ziyaretlerini sürdürüyor

Tekirdağ'da 'Gönül Elçileri' ziyaretlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekipleri, ilçede faaliyet gösteren tüm okullara ziyaretlerini sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekipleri, ilçede faaliyet gösteren tüm okullara ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından iki yıldır sürdürülen "Gönül Elçileri" projesi gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gönül Elçileri ekipleri, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ile okul müdürlerini ziyaret ederek, okulların belediyeden beklenti ve taleplerini dinleyerek not alıyor.

İlçede bulunan tüm okulların kısa süre içinde ziyaret edileceği, talep ve beklentilerin en kısa sürede karşılanabilmesi için çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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