Gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya

08.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:15

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan gazi Tarık Cür için yardım kampanyası başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan gazi Tarık Cür için yardım kampanyası başlatıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saray 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı bünyesinde görev yaparken Hakkari Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı emrine geçici görevle gönderilen Uzman Onbaşı Cür'ün geçen yıl 20 Temmuz'da teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybettiğini söyledi.

Cür'ün tedavisinin ardından ilçede yaşamına devam ettiğini aktaran Çetin, "Aradan geçen zaman içerisinde Tarık Cür kardeşim karakteriyle kişiliğiyle herkesin takdirini, saygısını ve sevgisini kazandı. Tekirdağ Valiliği ile görüşmelerimizin ardından bizler de aldığımız bir kararla işlemleri başlattık ve konuyu sizlerle paylaşmak istedik. Tarık Cür kardeşimizin inşallah hep birlikte yuvasını kuracağız." dedi.

Gazi Cür'ün taleplerini dinlediklerini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Kardeşimiz müstakil bir ev talep etti ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bir projeyle yeni bir hayatı, yuvayı kurmak istiyor. İnşallah kızımızı Gaziantep'ten isteyip buraya getireceğiz ancak evveliyatında kardeşimiz için bir arsayı alacağız, projesini hep birlikte planlayıp inşaatını yapacağız, evini dayayıp döşeyeceğiz. İnşallah hep birlikte Kapaklı halkı olarak düğününü de yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir yuva kurmak için belediyemiz önderliğinde başlattığımız kampanyaya destek olmanızı rica ediyorum."

Çetin, Tekirdağ genelinde başlattıkları kampanyaya destek olmak isteyenlerin belediyenin belirlediği banka hesap numarasına nakdi yardımda bulunabileceklerini dile getirdi.

Tarık Cür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için başlatılan kampanyadan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çetin'in desteklerini kendisinden hiçbir zaman esirgemediğini aktaran Cür, "İnşallah Gaziantep'e giderek sevdiğim kız arkadaşım ile sözümüzü yapacağız. Az, çok demeden destek veren tüm Tekirdağlı, Kapaklılı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya
Gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya
Gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya
Gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Lüleburgaz'dan İzmir için kampanya
Lüleburgaz'dan İzmir için kampanya
Vanlı şair ve yazarlardan İzmir için anlamlı şiir
Vanlı şair ve yazarlardan İzmir için anlamlı şiir
Vivense'de Kasım ayına özel kampanya
Vivense'de Kasım ayına özel kampanya
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Madonna Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Joe Biden Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 18:15:15. #1.14#
title