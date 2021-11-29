Tekirdağ'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi(2)

TEKİRDAĞ (DHA) - SAHİL SU ALTINDA KALDI

Tekirdağ'da etkili olan fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna vurdu. Bölgedeki bazı araçlar, yürüyüş alanları ve bir lunapark işletmesi su altında kaldı. Kentte ayrıca yağış ile toz taşımının birleşmesiyle çamur yağdı. Araçlar çamur ile kaplanırken, Tekirdağlılar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.