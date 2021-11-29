Tekirdağ'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi(2)
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
SAHİL SU ALTINDA KALDITekirdağ'da etkili olan fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna vurdu.
TEKİRDAĞ (DHA) - SAHİL SU ALTINDA KALDI
Tekirdağ'da etkili olan fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna vurdu. Bölgedeki bazı araçlar, yürüyüş alanları ve bir lunapark işletmesi su altında kaldı. Kentte ayrıca yağış ile toz taşımının birleşmesiyle çamur yağdı. Araçlar çamur ile kaplanırken, Tekirdağlılar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.