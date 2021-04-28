Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı (2)

2 TUTUKLAMATekirdağ'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Tekirdağ'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden meslekten ihraç zabit katipleri M.K. ile H.İ.K. tutuklandı, diğer şüpheliler A.B., Y.E.K. ve F.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN