Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Nadim Sevinç idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., (59) S.S., (55) Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı
Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 15:58:18. #1.15#

title