Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Nazliye Kuşoğlu (78) ile zihinsel engelli torunu Nazlı Kuşoğlu(18) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hayrabolu'nun kırsal Şalgamlı Mahallesi Yeni Mahalle sokak üzerinde Ali İhsan Kuşoğlu'na ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası evde yangın çıktı. Yangında Nazliye Kuşoğlu ile zihinsel engelli torunu Nazlı Kuşoğlu yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden kontrol altına alındı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda yanıklar meydana gelen Nazlı Kuşoğlu, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)