TEKİRDAĞ'DA DÜĞÜNDE 'TAVUKLU PİLAV' YİYEN 33 KİŞİ, HASTANELİK OLDU
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TEKİRDAĞ'DA DÜĞÜNDE 'TAVUKLU PİLAV' YİYEN 33 KİŞİ, HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, katıldıkları düğünde yedikleri pilavdan etkilenen 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, katıldıkları düğünde yedikleri pilavdan etkilenen 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Nusratiye Mahallesinde bir düğünde meydana geldi. Düğüne katılan davetlilere tavuklu pilav ikramı yapıldı. Yedikleri pilav sonrasında ilk etapta 15 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlerleyen saatlerde, hastaneye gelenlerin artmasıyla birlikte bu sayı 33'e yükseldi. Hastaneye gelenler hemen müşahede altına alınarak tedavileri yapıldı. Tedavileri tamamlananlar polis tarafından alınan ifadelerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA DÜĞÜNDE 'TAVUKLU PİLAV' YİYEN 33 KİŞİ, HASTANELİK OLDU
TEKİRDAĞ'DA DÜĞÜNDE 'TAVUKLU PİLAV' YİYEN 33 KİŞİ, HASTANELİK OLDU
TEKİRDAĞ'DA DÜĞÜNDE 'TAVUKLU PİLAV' YİYEN 33 KİŞİ, HASTANELİK OLDU
TEKİRDAĞ'DA DÜĞÜNDE 'TAVUKLU PİLAV' YİYEN 33 KİŞİ, HASTANELİK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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