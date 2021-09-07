TEKİRDAĞ'DA DÜĞÜNDE 'TAVUKLU PİLAV' YİYEN 33 KİŞİ, HASTANELİK OLDU

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, katıldıkları düğünde yedikleri pilavdan etkilenen 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, katıldıkları düğünde yedikleri pilavdan etkilenen 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Nusratiye Mahallesinde bir düğünde meydana geldi. Düğüne katılan davetlilere tavuklu pilav ikramı yapıldı. Yedikleri pilav sonrasında ilk etapta 15 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlerleyen saatlerde, hastaneye gelenlerin artmasıyla birlikte bu sayı 33'e yükseldi. Hastaneye gelenler hemen müşahede altına alınarak tedavileri yapıldı. Tedavileri tamamlananlar polis tarafından alınan ifadelerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı