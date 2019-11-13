Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı
Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yalçın Demir'in kullandığı forklift, Zafer Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İş makinesinin altında sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.