Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı
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Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı

Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

13.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:46
Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı

ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

'in kullandığı forklift, İsmetpaşa Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İş makinesinin altında sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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