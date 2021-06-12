Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
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Tekirdağ'da deniz salyası temizliği

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde müsilaj (deniz salyası) temizliği sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde müsilaj (deniz salyası) temizliği sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince Marmara Ereğlisi ilçesinde sürdürülüyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesi balıkçı barınağı ve çevresinde tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, bertaraf edilmek üzere kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Yetkiler denizde müsilaj temizliğinin aralıksız süreceğini belirtti.


- Tekirdağ
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği
Tekirdağ'da deniz salyası temizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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