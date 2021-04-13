Tekirdağ'da çiftçilere gelirlerinin artırılması amacıyla 56 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Tekirdağ'da kırsalda çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan "Anadolu Ada Çayı Üretim Projesi" kapsamında çiftçilere 56 bin ada çayı fidesi verildi.

Tekirdağ'da kırsalda çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan "Anadolu Ada Çayı Üretim Projesi" kapsamında çiftçilere 56 bin ada çayı fidesi verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesinin yürüttüğü projede Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'nde (ZİRAATBİYOTEK) 56 bin ada çayı fidesi üretildi.

Naip Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan ile ZİRAATBİYOTEK Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sefer Demirbaş projeyle ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından tarıma elverişli alanlardan gelir elde edilmesi, toprağın verimliliği ve kırsal alanda çiftçilerin gelirlerini artırmaları amacıyla üretilen fideler çiftçilere dağıtıldı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, projenin kentteki çiftçiler için çok faydalı olacağını söyledi.

Şahin, ada çayının pazar sıkıntısı yaşamayan, kar oranı yüksek bir ürün olduğunu ve bu ürünün bölge çiftçisine güzel gelir sağlayacağını ifade etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat da dağıtılan fidelerle tarıma elverişsiz arazilerin verimli hale geleceğini dile getirdi.

ZİRAATBİYOTEK biriminde yetiştirilen ürünleri çiftçiyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Arat, "Burada seralarda fide yetiştirme uygulamaları yapılıyor. Zaman zaman çiftçilere de eğitimler veriliyor. 56 bin ada çayı fidesi çiftçilere dağıtılıyor. Bu, çiftçiye faydalı bir hizmet olduğu için önemliydi. Bu tür çalışmaları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Farklı bitki çeşitlerinin üretimini de yapıyoruz." dedi.

Demirbaş ise yeni bitkileri çiftçilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Ada çayı tarıma elverişsiz arazilerde çiftçilere katma değer sağlıyor. Aralık ayında başladığımız üretim süreci tamamlandı artık ürünlerin tarlaya ekimleri olacak." diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman