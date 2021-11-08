Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Çorlu ilçesi istikametine seyreden Orhun Yiğit (29) yönetimindeki 59 AAS 731 plakalı motosiklet, Kızılpınar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yiğit, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.