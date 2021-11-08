Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Çorlu ilçesi istikametine seyreden Orhun Yiğit (29) yönetimindeki 59 AAS 731 plakalı motosiklet, Kızılpınar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yiğit, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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