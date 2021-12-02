Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen balıkçılar, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, haber kategorisinde Muhammed Said'in Suriye'de çektiği "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise İslam Yakut'un "Vira bismillah" fotoğrafını seçen Pehlivanoğlu, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çektiği "El ense" karesine oy verdi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın İstanbul'da çektiği "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçti.

Oğuz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraf karelerine oy verdi.

Pehlivanoğlu, AA muhabirine, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı muhabirleri çok anlamlı kareler yakalamış. Yaşanan olaylar, 'o an' dediğimiz durumlar çok güzel yansıtılmış. Bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmak zor oldu. Bu etkileyici kareleri çekerek insanların beğenisine sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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