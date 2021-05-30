Tekirdağ'da Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı hizmete açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı hizmete açılacak

Tekirdağ'da Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı hizmete açılacak
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nın Haziran ayında hizmete açılacağı bildirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nın Haziran ayında hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selanik Meydanı ve Rumeli İskelesi'nin ardından yıllardır atıl durumda olan (eski Ekmekçioğlu Çay Bahçesi) yenilenerek vatandaşların kullanımına açılıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, parkta yürütülen çalışmaları inceleyerek, yakında parkın açılacağını ifade etti.

Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda seyir terasları, kafeterya, çocuk oyun grupları ve tuvaletler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Erdoğan: 'İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz.'
Erdoğan: "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz."
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Adnan Menderes Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Deniz Çakır Oğuzhan Koç Demet Özdemir Merve Çağıran
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Nihat Özdemir Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı hizmete açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 11:42:17. #1.14#

title