Araçtan poşet poşet bonzai çıktı
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Araçtan poşet poşet bonzai çıktı

12.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:54

Araçtan poşet poşet bonzai çıktı Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi.

Araçtan poşet poşet bonzai çıktı

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurularak, araç içerisinde arama yapıldı. Polis araç içerisindeki aramada, 8 adet vakumlu poşet içerisinde daralı 8 kilo 53 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin araç sürücüsü E.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili firari durumunda bulunan G.D. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Araçtan poşet poşet bonzai çıktı
Araçtan poşet poşet bonzai çıktı
Araçtan poşet poşet bonzai çıktı
Araçtan poşet poşet bonzai çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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