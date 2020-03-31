Tekirdağ'da ambulans şoförü pazarda bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, pazarda altın kolye bulan 112 Acil Servis ambulans şoförü ve şehit ağabeyi Ramazan Vural, kolyeyi, sahibine verilmek üzere zabıtaya teslim etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, pazarda altın kolye bulan 112 Acil Servis ambulans şoförü ve şehit ağabeyi Ramazan Vural, kolyeyi, sahibine verilmek üzere zabıtaya teslim etti. Şehit Uzman Çavuş Selim Vural'ın ağabeyi Ramazan Vural, semt pazarında alışveriş yaparken yerde altın kolye buldu. Kolyeyi, sahibine verilmek üzere pazarda görevli zabıta ekiplerine teslim eden Vural, "Kardeşimi bu devlete şehit verdik. Boğazımızdan haram lokma geçmez. İnşallah sahibi çıkar da teslim edilir." dedi. Zabıta ekipleri de Vural'a teşekkür etti. Kaynak: AA