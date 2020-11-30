Tekirdağ'da 8 koyunun üre gübresinden zehirlendiği iddiası
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Tekirdağ'da 8 koyunun üre gübresinden zehirlendiği iddiası

30.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:22
Tekirdağ'da 8 koyunun üre gübresinden zehirlendiği iddiası

Malkara ilçesinde 8 koyunun, meraya atılan üre gübresinden zehirlenerek telef olduğu iddia edildi.

Malkara ilçesinde 8 koyunun, meraya atılan üre gübresinden zehirlenerek telef olduğu iddia edildi.

Ramazan Demir ve Bayram Anlar, Sağlamtaş Mahallesi'nde meraya otlatmak için koyunlarını saldı.

Bir süre sonra yere yığılan 8 koyunun, merada otladığı sırada fark etmeyerek yediği üre gübresinden zehirlenerek telef olduğu öne sürüldü.

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Ramazan Demir ile Bayram Anlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce meraya üre gübresi atılarak, hayvanlarının zehirlendiğini iddia etti.

Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy da olayın ardından jandarma ve İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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