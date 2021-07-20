Tekirdağ'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ'da 3 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da 3 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Millet Caddesi istikametinde seyreden Tolga A. idaresindeki 58 BS 745 plakalı otomobil, Orkide Sokak ile Millet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Can K. idaresindeki 39 ABL 877 plakalı otomobil ve Can Ş. idaresindeki 59 PL 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağırılan çok sayıda ambulansla Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı