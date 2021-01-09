Tekirdağ'da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
09.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:10
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince 2 araçta 165 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince 2 araçta 165 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı iddiası üzerine 2 otomobili takibe aldı.
Ekipler, Malkara-Keşan yolunda durdurduğu araçlarda yaptığı aramada, 165 şişe kaçak içki buldu.
Gözaltına alınan E.G, F.K, C.Ç. ve M.G, Malkara Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral