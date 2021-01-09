Tekirdağ'da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

09.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:10
Tekirdağ'da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince 2 araçta 165 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince 2 araçta 165 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı iddiası üzerine 2 otomobili takibe aldı.

Ekipler, Malkara-Keşan yolunda durdurduğu araçlarda yaptığı aramada, 165 şişe kaçak içki buldu.

Gözaltına alınan E.G, F.K, C.Ç. ve M.G, Malkara Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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