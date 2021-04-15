Tekirdağ'da 13 bin 600 lira sahte para ele geçti
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Tekirdağ'da 13 bin 600 lira sahte para ele geçti

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 13 bin 600 lira sahte para ele geçti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 13 bin 600 lira sahte para ele ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 13 bin 600 lira sahte para ele ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları araç ve içerisinde bulunan R.O. ile İ.K. üzerinde arama yaptı. Aramalarda 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplam 13 bin 600 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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