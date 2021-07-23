Tekirdağ'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi yoğun bakımda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi yoğun bakımda
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da Şenol Olcaş (59), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

TEKİRDAĞ'da Şenol Olcaş (59), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Farklı bir noktada boğulma tehlikesi geçiren Öner Çelik (48) ise tedaviye alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi sahilinde dün denize giren Şenol Olcaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Olcaş için ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken Şenol Olcaş'ın cansız bedeni sahilde vatandaşlar tarafından bulundu. Olcaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Kumbağ Mahallesi'nde ise İstanbul Büyükçekmece'den tatile gelen Öner Çelik, girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler tarafından baygın olarak denizden çıkarılan Çelik, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Öner Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Arda Turan Burak Elmas Volkan Demirel Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi yoğun bakımda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 16:53:14. #1.16#

title