TEKİRDAĞ Çorlu'daki 25 kişinin öldüğü tren kazasında olay yerinde keşif yapıldı
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TEKİRDAĞ Çorlu'daki 25 kişinin öldüğü tren kazasında olay yerinde keşif yapıldı

Çorlu'daki 25 kişinin öldüğü tren kazasında olay yerinde keşif yapıldıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davada mahkemenin kararı üzerine bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yaptı.

16.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:43

Çorlu'daki 25 kişinin öldüğü tren kazasında olay yerinde keşif yapıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davada mahkemenin kararı üzerine bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yaptı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkemeye heyetinin 5'inci duruşmada olay yerinde bilirkişi heyetinin keşif yapması kararını vermesinin ardından bugün kazanın meydana geldiği Sarılar Mahallesi yakınlarında heyet keşif çalışmasında bulundu. Mahkeme heyeti ve 7 kişiden oluşan uzman ekip kaza yerine Çorlu Tren İstasyonu'ndan TCDD'ye ait kullandığı katener ile geldi. Mahkeme heyeti ve bilirkişinin bölgedeki incelemesi yaklaşık 2 saat sürdü.

GERGİNLİK YAŞANDI

Mahkeme heyeti ve bilirkişi kaza yerinde inceleme yapmadan önce, olay yerine kazada ölenlerin yakınları da geldi. Heyetin menfezde inceleme yaptığı sırada ailelerin, bölgeye gitmek istemesine önlem alan jandarma ekipleri izin vermedi. Bir süre sonra da heyet demiryolu üzerinde inceleme yaptığı sırada aileler heyetin yanına gitmek istemesi üzerine jandarma tarafından geçişlerine izin verilmeyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı ailelerden sakin olmalarını isteyerek, gerekli incelemenin uzman kişiler tarafından yapılacağını söyledi. Aileler ikaz üzerine kurulan güvenlik şeridinin arkasına geçti. Heyet bölgedeki çalışmasını tamamladıktan sonra ayrıldı.

TEKİRDAĞ Çorlu'daki 25 kişinin öldüğü tren kazasında olay yerinde keşif yapıldı

Kaynak: DHA

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