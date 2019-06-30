TEKİRDAĞ ÇOCUKLAR, KAZDIKLARI ÇUKURDA ÇAMUR BANYOSU YAPTI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Belediye Akademisi Doğa ve Ekolojik okuryazarlık eğitimi kapsamında çocuklar, doğa hakkında bilgilendirilip yürüyüş yaptı. Çocuklar, kazmalarla kazdıkları çukurda ise çamur banyosu yaptı.

Malkara Belediye Akademisinin Ekolojik Okuryazarlık kursunda eğitim ve öğretim gören çocuklar, eğitimleri kapsamında her hafta sonu farklı etkinliklerle bir araya geliyor. Kursun eğitmenliğini yapan TEMA ve İzcilik Federasyonu Malkara temsilcisi Hasan Akçay ile İzcilik Federasyonu Tekirdağ temsilcisi Barış Akçay, bu hafta sonu 20 çocukla birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Almalı Doğal Yaşam Çiftliği'nde çalışmalarına devam etti. Çocuklar, önce 2 kilometre boyunca doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sırasında öğrencilere eğitmenler tarafından doğa hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Ardından öğrenciler Uluslararası Çamur Günü kapsamında dere kenarına inerek belirledikleri bir alanda yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle toprağı kazıp kendilerine havuz yaptı. Kazdıkları havuzun içini dereden taşıdıkları sularla doldurup çamur havuzuna çeviren çocuklar, içine de girip çamur banyosu yaptı. Çamur banyosuyla keyifli anlar yaşayan çocuklar, Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekledi. Çamur banyosunun ardından çocuklar derede kendilerini temizledi. Kahvaltı ve eğlencelerinde yapıldığı etkinlik akşamüzeri son buldu.

Öğrencilerin doğada özgürce oynamanın tadını çıkardıklarını belirten Malkara Belediye Akademisi Doğa ve Ekolojik okuryazarlık eğitmeni Hasan Akçay, Bu haftaki yapılan çalışmamızda 20 öğrencimiz ile birlikte uluslararası çamur etkinliği gerçekleştirdik. İlk önce öğrencilerimizle birlikte doğa yürüyüşü yaptık. Yaptığımız çamur havuzunda neşeli dakikalar yaşandı. Öğrencilere yüzlerin çamur ile kaplanarak herkesin bir biriyle eşit olduğu bilinci verildi. Toprağın ve suyun önemine dikkat çekildi. Öğrencilerimiz doğada özgürce oynamanın tadını çıkardılardedi.

Kaynak: DHA