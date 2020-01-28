: Tekirdağ çerkezköy'ün depremzedelere yardımı yola çıktı

28.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:22

Çerkezköy'ün depremzedelere yardımı yola çıktı

ELAZIG'da meydana gelen depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin öldüğü 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülkede olduğu gibi Çerkezköy'de de depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımlar, Çerkezköy Kaymakamı A. Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Karaca, ile kurum müdürlerinin katılımıyla Elazığ'a gönderildi.

Çerkezköy Kaymakamı A.Selami Abban, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Abban, "Söz konusu depremde evleri yıkılan ve evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardım etmek için Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Nakdi yardımlar belirtilen bankalara yapılmaktadır. Aynı yardımlarla ilgili komisyon oluşturuldu. Ayni yardımlarda hiç kullanılmamış eşyalar, bebek bezi, ısıtıcı, hiç kullanılmamış kaydıyla giyim eşyası, battaniye, kazak, bot, mont kabul ediliyor. Gıdalarla ilgili de paketlenmiş ve hiç açılmamış gıdalar kabul edilmektedir. Bununla ilgili ilçemizde Çerkezköy Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve polisevinde toplanan yardımlar TIR'lara yüklenip, deprem bölgesinde nereye gidilmesi talimatı verilirse o bölgeye doğru yola çıkıyor. Yardım eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 1-2 gün içerisinde çok ciddi yardım toplandı. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda gecesini gündüzüne katan çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Zaten devlet olmanın, millet olmanın en önemli şartlarından biri de tasa ve kıvançta birlik olabilmektir. Bunun en güzel örneğini Çerkezköy'de verdik. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Abban'ın konuşmasının ardından Çerkezköy Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından yardım aracı yola çıktı.

Kaynak: DHA

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