Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
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Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Malkara ilçesine bağlı Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun, kullandığı 59 AR 999 plakalı otomobilini yolun kenarına park etti. Yolun karşısına yaya olarak geçmek isteyen Artun'a, B.S.'nin kullandığı 34 BPE 760 plakalı otomobil çarptı. Otomobil önce Artun'a sonra da park ettiği aracına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tamer Artun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Artun'un cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın gözaltına aldığı sürücü B.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürümüz, değerli çalışma arkadaşım Tamer Artun'un elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KAZADA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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