Tekirdağ'a özgü "Karacakılavuz dokuması" coğrafi işaret aldı

28.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:35

Tekirdağ'a özgü mekikli dokuma tekniklerinden "dimi, kirkitli, cicim" tekniklerinin kullanıldığı Karacakılavuz dokuması coğrafi işaret aldı.

Parlak görünümlü, seccade, minder, heybe, çanta, kıyafet olarak dokunabilen Karacakılavuz dokumalarının tescili için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru Türk Patent ve Marka Kurumunca uygun bulundu.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ajans toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Trakya'nın kendine has bir dokuma kültürü olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretle Tekirdağ'a ait olduğu tescillenen yerel kültürün önemli değerlerinden Karacakılavuz dokumasını dünyaya tanıtmak için de yoğun çalışma sergileyeceklerinin altını çizen Mahmut Şahin, şunları kaydetti:

"Bundan sonra resmi olarak da tüm Türkiye ve dünyada bu dokuma stilini Karacakılavuz ve Trakya cicim dokuması olarak kullanmış olacağız. Başka bir yerde hiç kimse bu tarzda bir ürün yapamayacak. Yaparsa bile ancak bizim tescil ettirdiğimiz şekilde yapabilecek.

Hem böylece Coğrafi Tescil Belgesi alarak geçmişten gelen kültürümüzün, dokuma desenlerimizin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere, çocuklarımıza bunun bir miras olarak bırakılması hem tanıtım ve pazarlama noktasında coğrafi işareti almış bir belge artık tüm Türkiye ve dünyada kabul ediliyor."

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da kadim geleneklerin yaşatılmasının ve geleceğe taşınmasının önemine vurgu yaptı.

Coğrafi işaret tescili almanın zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Hacıoğlu, "Bizim için önemli olan bu kadim geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Coğrafi işaret alma süreçleri çok zor süreçlerdir. Gerçekten çok çetin bir süreç. Bu süreçlerden geçerken çok emek harcayan Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz." dedi.

Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi üyesi Fatma Çaylalı ise atalarından miras dokuma kültürünün tescillenmiş olmasının kendilerinin sevindirdiğini söyledi.

Kaynak: AA