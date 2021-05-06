Tekin Sarıoğlu kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tekin Sarıoğlu (Şef) kim canlandırıyor? Sanlı Baykent kimdir, kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekin Sarıoğlu kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tekin Sarıoğlu (Şef) kim canlandırıyor? Sanlı Baykent kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tekin Sarıoğlu kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tekin Sarıoğlu (Şef) kim canlandırıyor? Sanlı Baykent kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Bir Zamanlar Kıbrıs'da Tekin Sarıoğlu karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Tekin Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Sanlı Baykent kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bir Zamanlar Kıbrıs Şef kimdir, kim canlandırıyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Şef karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Şef Tekin Sarıoğlu kimdir? Tekin Sarıoğlu karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR KIBRIS ŞEF TEKİN SARIOĞLU KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Şef Tekin Sarıoğlu karakterini "Sanlı Baykent" canlandırmaktadır.

Tahminlere göre dizideki Ankaralı aslında Tekin Sarıoğlu adında eski bir MİT mensubudur. Fakat dizide Tekin Sarıoğlu, onu Kıbrıs'a gönderen kişi olarak görülmektedir. Tekin Sarıoğlu dizide Şef olarak geçmektedir.

Tekin Sarıoğlu kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tekin Sarıoğlu (Şef) kim canlandırıyor? Sanlı Baykent kimdir, kaç yaşında, nereli?

SANLI BAYKENT KİMDİR?

Sanlı Baykent, 1971 yılında doğdu. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan Sanlı Baykent,Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahne almıştır.

Sanlı Baykent, ilk olarak 1991 senesinde "Güz Güneşi" dizisinde rol aldı. Ardından birçok yapımda rol alan başarılı sanatçı şimdilerde TRT 1 ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Şef karakterini canlandırıyor.

Sanlı Baykent'in rol aldığı diziler listesi:

2021 : Bir Zamanlar Kıbrıs (Şef) (TV Dizisi)

2017 : Hayat Sırları (TV Dizisi)

1992 : Güz Güneşi (TV Dizisi)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekin Sarıoğlu kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tekin Sarıoğlu (Şef) kim canlandırıyor? Sanlı Baykent kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 22:45:34. #1.16#

title