Tekin Sarıoğlu kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tekin Sarıoğlu (Şef) kim canlandırıyor? Sanlı Baykent kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bir Zamanlar Kıbrıs'da Tekin Sarıoğlu karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Tekin Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Sanlı Baykent kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bir Zamanlar Kıbrıs Şef kimdir, kim canlandırıyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Şef karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Şef Tekin Sarıoğlu kimdir? Tekin Sarıoğlu karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR KIBRIS ŞEF TEKİN SARIOĞLU KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Şef Tekin Sarıoğlu karakterini " Sanlı Baykent " canlandırmaktadır.

Tahminlere göre dizideki Ankaralı aslında Tekin Sarıoğlu adında eski bir MİT mensubudur. Fakat dizide Tekin Sarıoğlu, onu Kıbrıs'a gönderen kişi olarak görülmektedir. Tekin Sarıoğlu dizide Şef olarak geçmektedir.

SANLI BAYKENT KİMDİR?

Sanlı Baykent, 1971 yılında doğdu. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan Sanlı Baykent,Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahne almıştır.

Sanlı Baykent, ilk olarak 1991 senesinde "Güz Güneşi" dizisinde rol aldı. Ardından birçok yapımda rol alan başarılı sanatçı şimdilerde TRT 1 ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Şef karakterini canlandırıyor.

Sanlı Baykent'in rol aldığı diziler listesi:

2021 : Bir Zamanlar Kıbrıs (Şef) (TV Dizisi)

2017 : Hayat Sırları (TV Dizisi)

1992 : Güz Güneşi (TV Dizisi)