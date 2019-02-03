Tekin: "Samsun'u Hayallerin Ötesine Taşımak Azmimdir, Kararlılığımdır"

SAMSUN (İHA) – İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, "Samsun'u uçurmaya hazırlanıyorum. Allah'ın izniyle Samsun'u hayallerin ötesine taşımak azmimdir, kararlılığımdır" dedi.

Millet İttifakı'nın ortak adayı İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Geçmişte yaptığı işleri ve gelecekle alakalı projelerini anlatan Tekin, Samsun'u Türkiye'nin sayılı illerinden birisi haline getireceğini ifade etti. Samsun'un sorunlarını bildiğini vurgulayan Tekin, "Allah'ın izniyle bu güzel ili tüm ilçeleriyle beraber en kısa zamanda Türkiye'nin konuşulan şehirleri arasına sokacağım. Öncelikle Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde işlerimize başlayacağız. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan gibi ülkeleri kapsayan coğrafyaya Türkiye de dahil. Bunun ilk kurucularından biri de benim. Oralardan getireceğimiz sanayi, ticaret ve lojistik etkisiyle de bu şehri uçurmaya hazırlanıyorum. Bunu özellikle bana iş lazım ve AŞ lazım diyen gençlerimiz için başaracağız. Çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için kendimizi aşarak, bir ekip halinde Samsun'un huzurundan yüz akıyla çıkacağız. Kendime güveniyorum. Belediyecilik tecrübeme, mimarlık mesleğime, bilgime, enerjime ve hayal ettiğim projelere güveniyorum. Allah'ın izniyle Samsun'u hayallerin ötesine taşımak azmimdir, kararlılığımdır. Bu güzide inşalara söz veriyorum. Hakkın ve halkın yardımıyla bunları başaracağımızdan şüphe etmeyin" diye konuştu.

Tekin'in basın açıklamasına İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Recep Güleroğlu, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ile CHP ve İYİ Parti teşkilatının mensupları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA