Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Güncel
Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken arka tekeri kopan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken arka tekeri kopan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Resul Tembel yönetimindeki 64 NK 723 plakalı otomobilin, Kavacık Rampası'ndan indiği sırada sağ arka tekeri koptu. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir süre savrulduktan sonra, yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Otomobil sürücüsü Tembel kendi imkanları ile araçtan çıkarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbe ile ağır yaralandığı belirlenen sürücü Tembel, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından önce Kula Devlet Hastanesi'ne, sonra ise hayati tehlikesi bulunduğu için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Resul Tembel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
Tekeri kopan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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