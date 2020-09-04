Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye para cezası
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Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye para cezası

ANTALYA'da, motosikletteki 2 kişinin tehlikeli yolculuğunu mercek altına alan polis, sürücünün kimliğini belirledi.

Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye para cezası
04.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:50

ANTALYA'da, motosikletteki 2 kişinin tehlikeli yolculuğunu mercek altına alan polis, sürücünün kimliğini belirledi. Tek teker üzerinde giden ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Ş.A.'ya 2 bin 869 TL ceza kesildi.

Antalya'da, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken, arkasında oturan kız ise geri doğru giderek, demirlerden destek aldı. Genç kız, bu sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişiye poz verdi. Sürücü ise tek tekerde kullandığı motosiklette, sol ayağını kaldırarak, bir süre yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, motosikletteki yaşı küçük 2 kişiye tepki gösterdi. Görüntülerin basında da yer almasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücünün, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Dumanlar Mahallesi'nde oturan Ş.A. olduğunu belirledi. Polisin incelemesinde, Ş.A.'nın, sürücü belgesinin olmadığı da saptandı. Trafik polisleri, Ş.A.'ya 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak', 'koruyucu başlık takmamak' ve 'Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek'ten toplam 2 bin 869 TL ceza kesti.


Kaynak: DHA

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