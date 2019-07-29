Tekamül Nedir ve nasıl tekamül edilir?

Eserde "Tekâmül" ve "Evrim" kavramları, bilim, inanç ve evrensel gerçekler yoluyla çağımızın insanınaçok yönlü açıklanıyor. Yazar, özvarlığımızdaki eşsiz değerlerin farkına varmamızı sağlarken günümüzün rekabet, hırs, sahiplenme ve teknoloji bağımlılığı karmaşasından, okuyucuyu aniden sıyırıp çıkarıyor.

Muazzam insani güçlerinizin farkına varacaksınız!

Okudukça hayata yepyeni gözler ve umutlarla bakacaksınız!

Gerçekten tekâmül etmek, değişmek ve gelişmek isteyeceğiniz muazzam bir eser!

Anlatımlarında var olmanın yüksek hazzını, evrensel işleyişi, insanive insanüstüdeğerleri okuyucuya hissettirmekte sıradışı bir özelliği olanyazarın TEKAMÜL kitabı, özvarlığınıza giden yüksek farkındalığı uyandıracak.

Mutlaka okuyun!

Araştırmacı - yazar Akif Manaf kitaba şöyle başlıyor:

"...Tekâmül yolunda ilerleyen aydınlanmış insan gitgide belirli özelliklere ve erdemlere sahip olmaktadır. Bunlardan bazıları koşulsuz sevgi, şefkat, duygudaşlık, yargısız olmak, affedicilik, pozitif düşünmek, gözlemci olmak, farkında olmak, anı yaşamak.... Bu önemli meziyetler tekâmül yolunda kendiliğinden gelişmektedir.

"...Tekâmül, aşk ve mizah demektir. Eğer tekâmül etmek istiyorsan kahkaha atmayı öğren, sakın ciddi olma. Ciddi olanlar cidden tekâmül etmez çünkütekâmül katılarak gülmektir..."

"...İnsan ya tekâmül ederek masumlaşır ya da çökerek kurnazlaşır. Bunun başka bir alternatifi yoktur..."

"...Dayatılmış her türlü inancın amacı insanı köleleştirmektir. Oysa tekâmülün amacı mutlak özgürlüktür...."

Kaynak: Bültenler