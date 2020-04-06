Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım başladı Kahramanmaraş'ta Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, tersine mühendislik sayesinde teknik özelliğini çözümlediği ithal solunum cihazının seri üretimi için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, tersine mühendislik sayesinde teknik özelliğini çözümlediği ithal solunum cihazının seri üretimi için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tokur, kendisine ait Araştırma ve Geliştirme Merkezinde yerli solunum cihazı ile ilgili çalışma başlattı.

Korona virüs vakalarının artmasıyla solunum cihazlarının gerekliliğinin de artacağına işaret eden Dr. Tokur, "Korona virüs hayatımızda önemli bir yere oturmuş problem. Virüs çok hızlı bir şekilde insan vücuduna girip hayati organlara zarar vererek insanın ölmesine neden olmaktadır. Bu organların başında da ciğerler geliyor. Ciddi şekilde solunum yetmezliğine neden olarak insanların solunum cihazına bağlanmasını ve eğer yeterli ilaç tedavisi de alamamışsa maalesef hayatını kaybediyor. Bu olay hızlı yayılıyor ve ülke olarak en kötü senaryolara hazırlanmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de tıbbi donanımlarımızı geliştirip sayılarını artırmaktır. Basında da yer aldığı gibi yerli solunum cihazlarının üretimiyle ilgili, çok doğru ve akılcı bir yaklaşım ancak, bir anda beklenmedik düzeyde solunum cihazına bağlanması gereken hasta grubu ortaya çıktığında muhtemelen bu cihazların üretilmesi salgının hızla artması nedeniyle yetişemeyecek" dedi.

Elektriksel bir ihtiyaç yok

Böyle bir durumda hastaları en azından belli bir süre hayatta tutabilecek cihazları araştırdıklarını kaydeden Dr. Tokur, "Bunların başında da tek kullanımlık kısa süreli solunum cihazları oldu. Buradaki solunum cihazları ise diğer elektromekanik ventilatörlere göre elektriksel bir ihtiyacın olmaması ve pratik şekilde her yerde uygulanabilmesidir. Örneğin İran'da büyük bir alışveriş merkezini hastaneye dönüştürdüler ve bizde de böyle bir durum olduğunda biz bu alanlarda bu cihazları kullanabileceğiz. ya da ilçede bir hasta oldu ve bu hastanın yoğun bakıma sevki sırasında da böyle bir cihaz kullanılabilecek" diye konuştu.

"Seri üretime geçeceğiz"

Yaşı ileri olan ve başka hastalıkları olan bir kişinin solunum cihazına bağlanması durumunda solunum cihazından çıkmasının zaman alacağına dikkat çeken Dr. Mahmut Tokur, "Bu sürede genç birisi hasta olduğunda belki bir iki günlük solunum cihazına bağlanması süreciyle hayata dönebileceği için çalışmamızı da bu yönde ele aldık. Bu ürün aslında ithal bir ürün ve elimizde var olan cihazı tersine mühendislikle teknik özelliklerini çözmeye çalıştık ve başarıp teknik çizimlerini tamamladık. Bünyemizdeki atölyemizde prototipini geliştirme aşamasındayız ve denendikten sonra olası hatalar da giderildikten sonra seri üretim aşamasına gelebileceğiz. Tesisimizde ise bu ürünün bütün parçalarını üretecek konumdayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA