06.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:25

- Tek kolu olmayan milli sporcu ayaklarıyla dünyaya meydan okuyor

Kaza sonucu sağ kolunu kaybeden Nail Karadaş, tekvando ile hayatı kazandı

Hem devlet memuru hem milli sporcu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve elim bir kaza sonucu tek kolunu kaybeden Nail Karadaş, yılmayarak yöneldiği tekvando sporunda önemli başarılar elde etti. Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Karadaş, hedefini ise olimpiyatlarda altın madalya belirledi.

Gaziantep'te beş yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Nail Karadaş, hayattaki ve spordaki başarıları ile dikkat çekiyor. Geçirdiği kazanın ardından yılmayan, hayata daha sıkı bir şekilde tutunan Nail Karadaş, önce eğitimini tamamlayarak girdiği sınav sonucu aldığı yüksek puanla devlet memuru oldu, sonra da sporla tanışarak ulusal ve uluslararası şampiyonlarda önemli başarılar elde etti.

Spora yüzme ile başlayan, daha sonra ampute futbola merak salan Karadaş, son olarak yöneldiği tekvando dalında milli sporcu olarak ayaklarıyla dünyaya meydan okudu. Tekvandoda bir dünya beşinciliği, iki Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye üçüncülüğü ve son olarak da Avrupa üçüncülüğü başarıları elde eden Karadaş, hedefini ise olimpiyatlarda altın madalya olarak belirledi.

"Kaza sonucu kolumu kaybettim, sporla hayata tutundum"

Talihsiz bir kaza sonucu kolunu kaybetmesine rağmen yılmadığını, önce hayatını kazandığını sonra da sporla tanıştığını açıklayan milli sporcu Nail Karadaş, "Beş yaşındayken bir trafik kazası sonucu sağ kolumu kaybettim. Bu kazadan sonra hayat mücadelesi benim için daha da zor bir hal aldı. Çünkü kendimi çevremdeki diğer insanlardan geride hissediyordum ama yılmayarak ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi bitirdim. Bundan 7 yıl önce KPSS'den aldığım yüksek bir puanla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne memur olarak atandım. Daha sonra ise sporla tanıştım. İşimle birlikte spora da yoğunlaştım. Önce yüzme branşına sonra da ampute futbola başladım. Son olarak da tekvando sporuyla tanıştım ve tekvandoda çok önemli başarılar elde ettim" dedi.

Önemli başarılar elde etti

Üç yıl önce başladığı tekvandoda çok çalışarak önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Karadaş, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurslarında üç yıl önce başladığım tekvandoda bir dünya beşinciliği, iki Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye üçüncülüğü ve son olarak da Avrupa üçüncülüğü başarıları elde ettim. Ben sporla engelleri aştığımı, hayata daha sıkı bir şekilde tutunduğumu hissediyorum. Bence spor insanları yaşam mücadelesinde her daim ileriye taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Engel hayata küsmek değil, bir şeyleri başarmak için mücadele etmektir"

Engelli olmasına rağmen hayata küsmediğini ve daha fazla mücadele ederek başarılar elde ettiğini belirten Karadaş, kendisi gibi engelli olan bireylere tavsiyede bulunarak, "Benim gibi engelli arkadaşlarıma, kardeşlerimize tavsiyem hayatı bırakmasınlar. Engel hayata küsmek değil, engel bir şeyleri başarmak için mücadele etmektir. Bunun en güzel yolu da spordur. Engelli olduğum için ben kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü diğer insanlardan daha fazla motive oluyoruz, daha fazla mücadele ediyoruz ve daha da başarılı oluyoruz. O yüzden bize her konuda destek olan Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Sporla birlikte Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde işine de devam eden Nail Karadaş, "Ben sporla hayata tutunurken burada da yaptığım işle dezavantajlı insanların, hükümlülerin hayata tutunması için çaba gösteriyorum" şeklinde konuştu.

"Üç yılda önemli başarılar elde etti"

Milli sporcu Nail Karadaş'ın antrenörlüğünü yapan Ersoy Deveci ise, "Nail kardeşimle üç yıl önce tanıştım. O zaman kendisini tekvandoya davet ettik. Kendisi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu tekvando kursuna gelip katıldı aramıza. Sonrasın ilk çıktığı yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonraki yıllarda ise Türkiye şampiyonu oldu. Ardından da milli takım seçmelerine katılarak milli takıma katıldı. İlk katıldığı Dünya Şampiyonası'nda beşinci oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Bari kentinde yapılan Avrupa Paralimpik Tekvando Şampiyonası'nda ise Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. O yüzden ben bu durumda olanlara seslenmek istiyorum. Ne kadar engelli olursanız olun hayata sporla bağlanın. Çünkü sporda kaybeden yoktur. Ben bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA