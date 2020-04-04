Tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaka Mahallesi'nde Mehmet Dal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edile itfaiye ekipleri, evde bulunan 4 kişiyi alarak dışarı çıkardı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA