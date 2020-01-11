: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

11.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:07

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesinde Himmet Acan ve ailesinin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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