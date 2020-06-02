Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek
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Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek

Malatya Palulular Derneği Başkanı Mehmet Duran Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığını hazırladığı bir pankarta döktü.

Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek
02.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:07

Malatya Palulular Derneği Başkanı Mehmet Duran Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığını hazırladığı bir pankarta döktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son Malatya ziyareti öncesi, hazırladığı pankarta "Alem sana hayran. Senin Allah'ına kurban Başkan" yazan Palulular Derneği Başkanı Mehmet Duran Doğan, ancak mitinge pankartı sokamadığı için Başkan Erdoğan'a hediye edemediğini söyledi.

Erdoğan'ı çok sevdiğini ve her fırsatta kendisine duacı olduğunu söyleyen Doğan, "Tek hayalim külliyeye giderek Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Kendisini çok seviyoruz, Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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