PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibari ile uygulamaya geçildi. Uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak şehirlerarası yolculuklarda PCR sorgulaması ile zorluk çeken vatandaşlar koronavirüs aşısı olmak için randevu almaya çalışıyor. Peki, yolculuklar için kaç doz aşı olmak gerekiyor? 1 doz aşı seyahatler için yeterli mi? Yolculuk için 2 doz aşı mı gerekiyor? Şehirlerarası seyahatleri için kaç aşı gerekli? Peki, Tek doz aşı olanlar seyahat edebilir mi? Tek doz aşılılara PCR testi zorunlu mu? İşte detaylar haberimizde...

TEK DOZ AŞI OLANLAR SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanlar için uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için PCR testi zorunlu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Uçak, otobüs, tren gibi araçlarla seyahat için tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.

SEYAHATLERDE PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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