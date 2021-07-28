Tek böbrekle yaşanır mı? Böbrek yetmez belirtileri!
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Tek böbrekle yaşanır mı? Böbrek yetmez belirtileri!

Tek böbrekle yaşanır mı? Böbrek yetmez belirtileri!
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Yaşanan sağlık problemleri, kaza böbreğinizi kaybetmenize sebep olabilir. Peki, Tek böbrekli insanlar nasıl beslenmeli? Tek böbrek ile nasıl ?spor yapılmalı? Böbrek yetmezliği nedir?

Vücudumuzda iki böbreğimiz vardır. Her biri yaklaşık 11 cm büyüklüğünde ve yaklaşık 125 gram ağırlığındadır. Göbeğimizin arkasında, sağda ve solda bulunur. Tek böbrekle yaşanır mı? Böbrek yetmez belirtileri!

TEK BÖBREKLE YAŞANIR MI?

Bazı sebeple tek böbreğini kaybetmiş kişiler tek böbrekle yaşayabilir mi? Tek böbrekle ömür boyu sorunsuz yaşamak mümkündür. Sadece tek böbrekli biri tansiyon yükselmelerine dikkat etmesi gerekir. Bu nedenle tek böbreği olduğunu bilen bir kişi tuzdan uzak durmalı ve tansiyonunu kontrol altında tutmalıdır.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDİR?

Asit ve baz dengesini düzenlemekle görevli olan böbrekler, asit ve baz dengesi sınır değerin altına indiği vakit böbrek yetmezliğini oluşturmaktadır. Su, tuz ve elektrolit minerallerin sınır değerinin bozulmasıyla oluşur. Bazı böbrek yetmezliği vakaları hayatlarına devam edebilirken bazıları riskli durumda olabilmektedir. Vücutta biriken sıvılar dışarı atılmadığı müddetçe böbreği küçülteceği gibi, ölümcül hastalıklara da sebebiyet olur. Böbrek yetmezliği iki farklı şekilde meydana gelebilir. Ani gerçekleşen böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliğidir.

Kan basıncının artmasıyla birlikte böbrekler küçülür. Küçülmeye devam böbrekler işlevselliğini kaybeder. Metabolizma artığını temizleyemeyen ve asit/baz dengesini sağlayamayan böbrek, böbrek yetmezliği durumuna gelir. Bu durumsa yüksek tansiyon sonucunda böbrek yetmezliğine neden olur.

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