Tek Adaylı Seçimde Ahmet Kıymık Güven Tazeledi
Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkan Ahmet Kıymık, tek listeyle girilen seçimde güven tazeledi.
MANİSA (İHA) - Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkan Ahmet Kıymık, tek listeyle girilen seçimde güven tazeledi.
Manisa'nın Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 1004 üyesi bulunan odada 229 esnaf sandık başına giderek oy kullandı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Kıymık 228 oy alarak 3. kez güven tazeledi.
Kongrenin bir aile ortamında gerçekleştirildiğini belirten başkan Kıymık, oy kullanan esnafa teşekkür etti.
Başkan Ahmet Kıymık'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Ali Bakmış, Mustafa Gürer, İbrahim Gayıp, İbrahim İnce, Ferudun Rüzgar, İdris Özkoyuncu, Mehmet Karakök, Erdoğan Erkan. - MANİSA