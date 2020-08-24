TEİAŞ nedir? TEİAŞ alım şartları nelerdir? TEİAŞ'a nasıl başvuru yapılır?
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TEİAŞ nedir? TEİAŞ alım şartları nelerdir? TEİAŞ'a nasıl başvuru yapılır?

KPSS puan şartı aranmayan başvurular nasıl yapılır? TEİAŞ'da çalışmak için başvurular ne zaman yapılacak? Başvuruda aranan şartlar nelerdir?

TEİAŞ nedir? TEİAŞ alım şartları nelerdir? TEİAŞ'a nasıl başvuru yapılır?
24.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:33

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafaından duyuru yayınlandı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü çeşitli kadroları için toplamda 150 sürekçi işçi alımı yapacak. 42 il için yapılacak olan alımlarda, sözlü sınav yöntemi uygulanacak.

TEİAŞ NEDİR?

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 2003 yılında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu' ndan aldığı İletim Lisansı çerçevesinde yeni piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri ve yurt geneline yayılmış proje, tesis, kontrollük, işletme, bakım ve yük dağıtım üniteleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEİAŞ'A KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapacaktır.

TEİAŞ nedir? TEİAŞ alım şartları nelerdir? TEİAŞ'a nasıl başvuru yapılır?

TEİAŞ BAŞVURUSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:

1. Lise ve Dengi Okulların:

Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün: a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

Yüksek Gerilim Sistemleri

Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.

İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.

TEİAŞ nedir? TEİAŞ alım şartları nelerdir? TEİAŞ'a nasıl başvuru yapılır?

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