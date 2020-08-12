Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar
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Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar

ADANA'da, aşırı sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzüyor.

Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar
12.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:47

ADANA'da, aşırı sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzüyor. Akıntılı sulara köprü ve demir korkulukların üzerinden atlayan gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmekten korkmadıklarını söylüyor.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla birlikte aşırı sıcaktan bunalanlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzüyor. Akıntılı sulara köprü ve demir korkulukların üzerinden atlayıp kendilerini bırakarak serinlediklerini söyleyen gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmekten korkmadıklarını belirtiyor. Sırayla bariyerlerin üzerinden kanala atlayanlardan Ramazan Ateş (18), "Bu kanallarda akıntı olduğunu için yüzmek daha zevkli. Ücretli havuzlar var ama onlar burası kadar keyifli değil, durgun su" dedi.

KIYAFETLERLE GİRİYORLARÜzerindeki kıyafetlerle serinlemeye çalışan Hüseyin Pınar (29) ise, "Bu kanalda yüzmek daha güzel, arkadaşlarımızda akıntılı suda yüzüyoruz.  Akan su her zaman aktığı için 'pislik tutmaz' derler. Bizim için tehlikeli, ancak şu anda koronavirüs var. Havuz da var ancak onlar da hijyenik değil. Bu su daha temiz. Bu kanalda en iyi yüzenler bile boğulabiliyor. Buradaki mutluluğu deniz ve havuzda bulamıyoruz. Korkuyoruz, tehlikeli ancak burada yüzmekten vazgeçemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin sulama kanalındaki tehlikeli oyunu, gün boyu sürüyor.


Kaynak: DHA

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