Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti

21.11.2020 08:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:28
Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti

Adana'da özel bir bankanın dış cephe camlarını silmek için iş makinesine çıkan işçilerin, güvenlik önlemi ve pandemi kurallarına uymadan çalıştığı anlar dikkat çekti. Durumu değerlendiren bir iş güvenliği uzmanı, gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını ve pandemi döneminde kişisel ekipmanların kimseye verilmemesi gerektiğini belirtti.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde özel bir bankanın camlarının dış cephe temizliğini yapan işçilerin yüksekte hiçbir önlem almadan çalıştığı anlar, dikkat çekti. Baret ve vücut tipi kemer takmadan iş makinesinin üzerine çıkıp cam silen işçiler ölüme davetiye çıkarırken, maske ve sosyal mesafeye uymayıp koronavirüs tehlikesini de hiçe saydılar.

"PERİYODİK KONTROLLER YAPILMALI"

İş Güvenliği Uzmanı Bengü Saygılı, görüntülerle ilgili dış cephede yüksekte çalışan işçiler için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Dış cephede yüksekte çalışırken, iskelede çalışıyorlarsa iskele ile ilgili tüm önlemlerin alınması gerekiyor. İskelenin doğru bir şekilde kurulup kurulmadığı kontrol edilmeli, periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıca çalışanlara iskeleye nasıl çıkacağına dair eğitimler verilmeli. İskeleyi doğru kurduktan sonra kişisel koruyucu donanımlarını doğru bir şekilde kullanmak çok önemli. Mesela en çok önem verdiğimiz olay vücut tipi emniyet kemerlerini, baretlerini kullanmak.

"KİŞİSEL EKİPMANLARI KİMSE KULLANMAMALI"

Pandemi döneminde ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalar olduğuna dikkat çeken Bengü Saygılı, "Şimdi bir de pandemi dönemi çalışanların çok dikkat ederek sosyal mesafeyi korumaları, maskelerini takmaları gerekiyor. Ayrıca bu kişisel koruyucu donanımlar kişilerin kendilerine ait olan ekipmanlar. O nedenle bunları başkası kullanamaz. Özellikle şu pandemi döneminde asla kullanmamalıdır. Biz bazı yerlerde dikkat ediyoruz maskelerini genelde kollarına takıyorlar, bareti Adana ortamında çok sıcak diye kullanmıyorlar" dedi.

"KORONAVİRÜSE DAVETİYE ÇIKARIRLAR"

Önlem alınmadığı takdirde karşılaşılacak tehlikelerle ilgili bilgi veren Saygılı, "Aksi halde birçok tehlike var. Kemerlerini takmadıklarında birinci tehlike yüksekten düşmek. Baretlerini takmadıklarında yukarıdan başlarına bir şey düşebilir. Gündemimizde pandemi olduğundan dolayı da maske ve sosyal mesafeye uymaları gerekiyor. Aksi halde koronavirüse davetiye çıkarırlar" diye konuştu.

Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti
Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti
Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti
Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti
Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti
Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

İlgili Haberler

Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
Çocuklarda o tehlikeye dikkat
Çocuklarda o tehlikeye dikkat
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Deniz Seki İrem Derici Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Mert Günok Şenol Güneş Lewis Hamilton
Tüm Haberler Çocuk Kasım Samsun Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tehlikeye aldırmadan ekipmansız cam silen işçiler dikkat çekti - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 10:28:47. #1.14#
title