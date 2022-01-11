Tehlikeli Görev oyuncuları kim? The Doorman Nerede, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi konusu nedir?
Yönetmenliğini Ryuhei Kitamura'nın yaptığı 'Tehlikeli Görev' filmi ilk kez TV'de yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda; Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans gibi isimlerin yer aldığı Tehlikeli Görev filmin senaryosunu ise; Lior Chefetz, Joe Swanson kaleme aldı. Tehlikeli Görev oyuncuları kim? Nerede, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi konusu nedir?
Tehlikeli Görev oyuncuları kim? Nerede, ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. İlk kez 2020 yılında vizyona giren Tehlikeli Görev filminin başrollerinde Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie gibi isimler yer alıyor. Tehlikeli Görev (The Doorman) filmi konusu nedir? Tehlikeli Görev (The Doorman) filmi oyuncuları kimlerdir?
TEHLİKELİ GÖREV KONUSU
Deniz kuvvetlerinin bir üyesi olan Ali, son görevini tamamlamasının ardından New York'a döner. Bir apartmanda çalışmaya başlayan Ali, burada bir aile ile arkadaş olur. Bu sırada Victor Dubois'in lideri olduğu bir grup hırsız, ailenin tüm değerli eşyalarını çalmak için harekete geçer. Bu durumun ardından Ali, aileyi korumak için hırsızları etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak çete giderek daha acımasız hale gelince Ali, tüm ölümcül dövüş becerilerini kullanmak zorunda kalır.
- Yönetmen: Ryuhei Kitamura
- Oyuncular: Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie
- Tür: Gerilim, Aksiyon
- Ülke: 2020/ ABD
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