Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı
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Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Ahmetpaşa Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük binayı yıktı.

Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı
29.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:49

Osmangazi Belediyesi, Ahmetpaşa Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, metrük yapıların yıkımını sürdürüyor. Can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken edinmesinden dolayı halkı tedirgin eden metrük binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, kanuni işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde yer alan metrük binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metrük bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrük binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlçemiz metrük yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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