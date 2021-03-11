Teheccüt namazı ne zaman kılınır? Gece namazı ne zaman kılınır? Nafile namaz ne zaman kılınır? Teeccüt namazı ne zaman kılınır?
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Teheccüt namazı ne zaman kılınır? Gece namazı ne zaman kılınır? Nafile namaz ne zaman kılınır? Teeccüt namazı ne zaman kılınır?

11.03.2021 04:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 04:25
Teheccüt namazı ne zaman kılınır? Gece namazı ne zaman kılınır? Nafile namaz ne zaman kılınır? Teeccüt namazı ne zaman kılınır?

Yatsı namazından sonra gece yarısı kılınan namaz teheccüt namazıdır. Yatsı namazının ardından fecre kadar geçen süre içinde uykudan kalkıp namaz kılma ve bu süre zarfında kılınan nâfile namaz, gece namazıdır. Peki, Teheccüt namazı ne zaman kılınır? Gece namazı ne zaman kılınır? Nafile namaz ne zaman kılınır? Teeccüt namazı ne zaman kılınır?

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TEHECCÜT NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? GECE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teheccüd namazı; müslümanlara sünnet ve müstehap olan, gecenin 3'te ikisi geçtikten sonra kılınan ve imsak vaktine kadar kılma süresi olan çok önemli bir gece namazıdır.

TEHECCÜT NAMAZI NEDİR?

Yatsı namazının ardından fecre kadar geçen süre içinde uykudan kalkıp namaz kılma ve bu süre zarfında kılınan nâfile namaz, gece namazı.

Teheccüd namazının faziletlerini Peygamber Efendimiz'den rivayet edildiği gibi çok hayırlı bir namazdır.

"Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir." (Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16).

Kur'an-ı Kerim'in "Secde, 32/16-17", "Ahzab, 33/35", "İsrâ, 17/79" ayetlerinde teheccüd namazının faziletleri ve gerekliliği ifade edilmiştir.

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