TEGV'li Çocuklar ve Gönüllüler Baksı Müzesi'nde sanatla buluştu

Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV'in Mobil Öğrenim Birimi Düş Gezgini Ateşböceği Şubat 2019 tarihinden itibaren Bayburt'ta ilköğretim çağı çocuklarına eğitim desteği veriyor. Sanat etkinlikleri düzenleyen Düş Gezgini Ateşböceği okulların kapanması ile birlikte Bayburt'ta bulunan Baksı Müzesi'nde küratör Işın Önol'un liderlik ettiği sanat atölyeleri düzenledi.

10 – 12 Temmuz tarihleri arasında yapılan atölyeler Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın desteği ile gerçekleşti. Işın Önol'un TEGV gönüllüleri ile gerçekleştirdiği atölyelerde baskı tekniği ile öz hikâyeler oluşturma, yaşam haritam ve halatlarla soyut sanat gibi çalışmalara yer verildi.

Atölyelerin ardından, 12 Temmuz'da, Bayburt İl Mİlli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın da katılımıyla müzede bir şenlik düzenlendi. Atölyelerde 2 gün boyunca yeni sanat teknikleri öğrenen Rize Öğrenim Birimi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı ve Düş Gezgini Ateşböceği'nden katılan 19 gönüllü, etkinliğin son günü gerçekleşen şenlikte 100'ü aşkın Bayburtlu çocukla buluştu.

Şenlikte Baksı Müzesi gezildi, çocuklar istasyonlarda iki farklı sanat çalışması gerçekleştirdi. Bayburtlu çocukların hem eğlendiği hem öğrendiği sanat atölyesi etkinlikleri, çocuklarda uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir etki yarattı.

Düş Gezgini Ateşböceği, 2014 yılından bu yana 7 il, 11 nokta ve 25 okulda 8000'i aşkın çocuğa sanatı sevdirerek; onlara sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulundu. Bu sayede Düş Gezgini Ateşböceği, çocukların temel sanat kavramları ile ilgili farkındalıklarını geliştirmeyi, sanat yoluyla yaratıcılık, sorumluluk, iletişim, takım çalışması gibi yaşam becerilerinin güçlendirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

2015 yılından bu yana Alta Mane Vakfı'nın destekleri ile faaliyet gösteren Düş Gezgini Ateşböceği, Şubat 2019'dan beri Bayburt'ta bulunuyor. Alta Mane Vakfı ve TEGV, "çocukların sanata erişmelerini sağlamak" ve "sanatın iyileştirici gücünden faydalanmak" ortak değerlerinden hareket ederek sanat tırı ile hem her yıl binlerce çocuğa hizmet ediyor, hem de çocuk ürünlerini görünür ve değerli kılmak adına fiziksel ve sanal sergiler ile şenlikler organize ediyor.

Kaynak: Bültenler